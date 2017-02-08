​Президент Узбекистана утвердил стратегию развития страны на 2017-2021 годы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию развитию страны на 2017-2021 годы. В числе главных её приоритетов указаны улучшение системы государственного управления, либерализация экономики, совершенствование социальной сферы и обеспечение внутренней и внешней безопасности, сообщает издание gazeta.uz .

Стратегия будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает выполнение отдельной ежегодной государственной программы. Первый – 2017 год – станет годом диалога с народом и интересов человека.

В части совершенствования госуправления страна планирует усилить роль парламента и политических партий, углубить демократические реформы, развивать организационно-правовые основы госслужбы, совершенствовать систему «Электронное правительство», улучшать качество госуслуг, повышать роль институтов гражданского общества и СМИ. Вместе с этим Узбекистан намерен обеспечить верховенство закона и реформировать судебно-правовую систему, укрепив независимость судебной власти.

В экономической политике государство будет стремиться к повышению макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики. Вместе с этим большое внимание будет уделяться развитию сельского хозяйства, а также проведению институциональных и структурных реформ. Президент намерен сократить присутствие государства экономики, усилить защиту прав предпринимателей, укреплять институт частной собственности и улучшать инвестиционный климат.

В развитии социальной сферы страна будет стремиться к последовательному повышению занятости и реальных доходов населения, совершенствовать систему соцзащиты и охраны здоровья граждан, повышать социально-политическую активность женщин, строить доступное жилье, дорожно-транспортную и инженерно-коммуникационную инфраструктуру, а также уделять внимание сферам образования, культуры, науки и спорта

В части обеспечения безопасности государство намерено поддерживать межнациональное согласие и религиозную толерантность, придерживаться взвешенного, взаимовыгодного и конструктивного принципов внешней политики и укреплять международный имидж страны.

По указу Мирзиёева была образована Национальная комиссия по реализации стратегии, а также комиссии по реализации отдельных пяти направлений. Её возглавил сам президент.