Сирийская оппозиция требует освободить из тюрем своих соратников

Представители Ирана не ожидали больших результатов в продвижении решения сирийского конфликта на переговорах в Астане. Об этом в четверг журналистам по итогам переговоров заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари. По его словам, одно из условий, которое выдвинули представители вооруженной сирийской оппозиции – освободить из тюрем их соратников.

«Перед началом переговоров мы не ожидали больших результатов, потому что мы начинаем большой и трудный процесс. Мы на встрече Астана-1 предусматривали создание трёхсторонней наблюдательной комиссии по прекращению огня. За два дня интенсивных переговоров в рамках Астана-2 мы выработали правила работы объединенной наблюдательной комиссии. Переговоры в рамках астанинского процесса - это первые шаги к урегулированию отношений. Конечно это длинный путь», - сказал Ансари.

По его словам, главные вопросы, которые поднимают представители сирийской оппозиции – «освобождение соратников, которые находятся в тюрьмах».

«По мнению же представителей правительства Сирии, главная задача - это прекращение огня, и только потом решение оставшихся проблем. Поэтому в рамках астанинского процесса мы пытаемся сблизить позиции обеих сторон», - пояснил представитель Ирана.

Что касается документа, который согласован тремя странами-гарантами на встрече в Астане – это документ, который «является положением о контроле над режимом перемирия в Сирии». «Два остальных документа являются дополняющими протоколами, которые имеют цель создания мирного процесса между местным населением, и второй – облегчение гуманитарной помощи. Первый документ мы согласовали, и мы сейчас будем работать над двумя остальными документами», - заключил Ансари.