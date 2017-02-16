Создание новой Конституции Сирии – попытка заставить сирийцев взяться за работу

Создание российскими экспертами новой Конституции Сирии – это не попытка навязать «какой-то документ извне», а попытка заставить сирийцев взяться за работу, заявил в четверг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров по урегулированию сирийского конфликта официальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

«Я считаю, что не следует считать это попыткой навязывания какого-то документа извне, как некоторые пытаются представить. Это просто попытка сдвинуть с места этот процесс и заставить сирийцев взяться за работу», - заверил Лаврентьев.

Он утверждает, что в работе по новой Конституции между Россией и Дамаском принципиальных разногласий нет.

«Дамаск всегда выражал, и действующий президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск не возражает против конституционной реформы, выступает за то, чтобы проект новой Конституции рассматривался сирийским народом, чтобы все граждане Сирии приняли участие в его обсуждении и чтобы он был принят в приемлемом формате, либо на референдуме, либо в каком-нибудь ином формате», - отметил представитель России.

Тем не менее, по его словам, сирийская делегация считает пока преждевременным рассмотрение «непосредственно вопросов Конституции в нынешнем формате», потому перед тем, как рассматривать какой-либо проект Конституции «нужно выработать механизмы создания конституционной комиссии».

«Может быть, как раз этими вопросами займется женевский формат. Мы готовы были лишь оказать посильную помощь. Напомню, сирийской оппозиции был передан проект Конституции, который был подготовлен сирийской диаспорой в России с помощью российских специалистов», - заключил Лаврентьев.