Создание новой Конституции Сирии – попытка заставить сирийцев взяться за работу

Лаврентьев объяснил разработку российскими экспертами новой Конституции Сирии
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Создание российскими экспертами новой Конституции Сирии – это не попытка навязать «какой-то документ извне», а попытка заставить сирийцев взяться за работу, заявил в четверг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров по урегулированию сирийского конфликта официальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.
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