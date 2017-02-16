В течение месяца планируется принять еще два документа по урегулированию межсирийского конфликта

Об этом заявил представитель президента России по Сирии
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Документы о выявлении нарушений прекращения огня и «о примиренных районах» планируется принять в максимально короткое время. Крайний срок – месяц, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Астане официальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.
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