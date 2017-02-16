В течение месяца планируется принять еще два документа по урегулированию межсирийского конфликта

Документы о выявлении нарушений прекращения огня и «о примиренных районах» планируется принять в максимально короткое время. Крайний срок – месяц, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Астане официальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

«Первый документ - это самый важный документ, он подводит итог формирования так называемой совместной группы, которая будет заниматься всем спектром вопросов, касающихся соблюдения режима прекращения боевых действий», - сообщил Лаврентьев.

Второй и третий документ, по его словам, являются дополняющими. Один документ касается процедуры выявления нарушений и, соответственно, предотвращения этих нарушений в будущем, и определенные санкции в отношении тех, кто нарушил условия прекращения боевых действий. И третий документ - это документ о так называемых примиренных районах – «тех районов, которые находятся под контролем вооруженных группировок умеренной сирийской оппозиции, которые подписали соглашение 29 декабря».

«Я думаю, что эти два документа (будут приняты) в течение месяца - это срок, обозначенный как максимум. Будем стараться все-таки выйти на утверждение, окончательное согласование этих документов в более короткое время», - подчеркнул представитель России.