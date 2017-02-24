МОН запретит заставлять учителей заниматься несвойственной им работой

В министерстве образования и науки запретят учителям заниматься несвойственными функциями, чтобы они сосредоточились на работе. Подходы к данному вопросу уже разрабатываются, заявил в пятницу в ходе отчетной коллегии ведомства министр Ерлан Сагадиев.

«Еще одна важная задача - это запретить заставлять учителей выполнять несвойственные функции. Это объемная задача. Тем не менее, мы за нее беремся. Сегодня мы знаем о ней - анализы собирают, карточки, проездные распространяют, делают обходы. Мы начнем в первую очередь с обходов», - подчеркнул Сагадиев.

В министерстве намерены «начать выпускать ряд совместных с другими органами приказов или постановлений правительства, которые будут запрещать другим органам использовать труд учителя для этих целей».

«Сегодня это вопрос обсуждается, поиск начат. Мы хотим начать с обхода по безработице, по-моему, эта программа называется – занятость. Пардон…. Всеобуч!», - заявил министр.