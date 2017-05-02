Ермекбаев призвал носить одежду, соответствующую местным традициям

Казахстанцы должны носить ту одежду, которая соответствуют местным традициям и времени. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, сообщает пресс-служба правительства.

«Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно. Вместе с тем, необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу», – сказал Ермекбаев.

Министр привел в пример страны Ближнего Востока, где, по его мнению, установлены строгие требования к одежде, как для своих граждан, так и для иностранных туристов.

«Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению», – заключил министр.

Напомним, что во время встречи с руководителями ДУМК президент Казахстана высказал мнение, что внешний вид молодых людей с отпущенными бородами и подрезанными брюками, а также девушек в черных одеяниях не соответствуют местным традициям.