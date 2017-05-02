Бывший вице-министр образования признан виновным в хищении бюджетных средств
Саят Шаяхметов приговорен к семи годам лишения свободы
Фото freepik.com

Суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего вице-министра образования Саята Шаяхметова, признанного виновным в растрате вверенного имущества в особо крупном размере, сообщает во вторник со ссылкой на собственного корреспондента Sputnik Казахстан.

По сообщению портала, дело рассматривалось в Алматинском районном суде №2 города Астаны. Шаяхметов предстал перед судом по статье 176 часть 4 пункт «б» Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции от 1997 года) «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Вместе с Шаяхметовым был задержан генеральный директор ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и науки Республики Казахстан» Александр Пак.

«Шаяхметова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176 часть 4 пункт «б» УК РК и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества», — цитирует сайт слова судьи Айжан Кульбаевой.

Шаяхметов, а также директор дирекции строящихся объектов ведомства и два предпринимателя были обвинены в растрате средств в размере 1,5 млрд. тенге, предназначенных для строительства школы в Усть-Каменогорске. В мае 2013 года фигуранты дела были арестованы, с санкции суда Шаяхметов взят под домашний арест. В сентябре 2014 года судом уголовное дело было возвращено прокурору для производства дополнительного расследования.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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