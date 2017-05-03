Казахстанский МИД опроверг информацию о том, что сирийская оппозиция покинула переговоры

Представители вооруженной сирийской оппозиции не покидали переговоры, они провели и завершили все намеченные на первый день четвертого раунда переговоров встречи и уехали из отеля, сообщает в среду Sputnik Kazakhstan со ссылкой на директора департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Айдарбека Туматова.

Туматов сообщил агентству, что вооруженная сирийская оппозиция примет участие во втором дне переговоров. Дипломат отметил, что делегация оппозиции активно участвует в переговорном процессе, и этот раз в Астану приехало 19 человек из различных группировок как северного, так и южного фронта.

«Сейчас делегация военной оппозиции уехала, потому что все встречи у них закончились, они провели встречу со Стаффаном де Мистурой, специальным представителем ООН по Сирии, с представителями США, все идет в рабочем порядке. Завтра оппозиция также примет участие во всех переговорах», - цитирует сайт слова Туматова.

Ранее телеканал Аль-Джазира сообщил о том, что вооруженная оппозиция покинула четвертый раунд переговоров по Сирии в Астане.

Переговоры начались в полдень, 3 мая, все делегации участников, гарантов и наблюдателей прибыли в Астану, в том числе представитель США. Переговоры по Сирии в Астане ранее прошли в три этапа — 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Главным вопросом встреч являлось мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством Сирийской Арабской Республики и представителями оппозиции.