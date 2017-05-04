Участники сирийских переговоров в Астане проведут итоговое заседание

Все стороны сирийского вопроса соберутся на итоговое заседание в Астане, которое начнется в 16:00 по местному времени, сообщает в четверг агентство Spuntik Kazakhstan.

«Сегодня в 16:00 по времени Астаны состоится пленарное заседание, в котором примут участие по предварительной информации все участники астанинского процесса. Переговорный процесс продолжается", — подтвердил агентству руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Во время пленарного заседания ожидается подписание меморандума и инициированного российской стороной документа о создании в Сирии четырех зон безопасности. По данным РИА Новости, которое ссылается на источник в одной из делегаций, документ практически согласован, разногласия у стран-гарантов остаются только по одному пункту.

Очередной раунд сирийских переговоров в Астане начался 3 мая. На них присутствовали все делегации участников, гарантов и наблюдателей, включая представителя США. Телеканал Аль-Джазира сообщал, что вооруженная оппозиция покинула четвертый раунд переговоров из-за возникновения разногласий. Позже МИД Казахстана опроверг эту информацию, заявив, что её представители просто завершили все намеченные на этот день встречи.

В понедельник BBC также сообщала, что стороны близки к заключению соглашений, которые должны укрепить режим прекращения огня. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил это предложение с президентом США Дональдом Трампом и рассказал о его одобрении соглашений. Однако вопросом следующих переговоров может стать контроль соблюдения режима прекращения огня в зонах безопасности.

Ранее в Астане прошли три этапа сирийских переговоров— 23-25 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Главным вопросом встреч было мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством Сирийской Арабской Республики и представителями оппозиции.