Вернуть жезлы полицейским просят депутаты

Вернуть жезлы полицейским в городах республиканского и районного значения, при проведении крупных массовых и антитеррористических мероприятий считает необходимым депутат мажилиса Бактияр Макен. С соответствующим депутатским запросом он обратился к премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву в среду в ходе пленарного заседания палаты.

«По данным министерства внутренних дел, (при отказе от жезлов - V) был изучен опыт обеспечения безопасности дорожного движения в европейских странах, в которых дорожная полиция не использует жезл. Казахстан стремится к стандартам ОЭСР, но дорожное движение в Европе и дорожное движение у нас — это две большие разницы», - пояснил Макен.

По его мнению, на перекрестке полицейского без жезла издалека не видно, а жилет, особенно в темное время суток, не очень заметен.

«На сегодняшний день в интернете очень много негативных высказываний и роликов про дорожного полицейского, пытающегося хоть как-то навести порядок на регулируемом перекрестке жестом руки без жезла. Тем самым, не вызывает у водителей ничего, кроме иронии, да и негатива. Самих дорожных полицейских поставили этим запретом в смешное положение, вместо того, чтобы поднимать их имидж», - считает депутат.

В связи с этим депутат уверен, что запрет на использование жезла сотрудниками дорожно-патрульных служб «не обеспечивает эффективности работы при регулировании транспортных заторов и аварийных ситуаций».

«Уважаемый Нурлан Зайруллаевич (Нигматулин — спикер мажилиса - V), коллеги, даже вчера, когда проводились праздничные мероприятия, и когда проходили реконструкции наших дорог, очень много было таких негативных высказываний со стороны автовладельцев, которые сталкиваются с этой ситуацией», - объяснил Макен.

Депутаты считают целесообразным пересмотреть условия и порядок использования жезлов сотрудникам дорожно-патрульной службы. В частности, вернуть жезлы при регулировании дорожного движения на перекрестках в городах республиканского и областного значения, при проведении общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, при обеспечении безопасности охраняемых лиц и во время проведения антитеррористических и специальных операций, а также на специальных постах ДПС в дневное и ночное время.

Напомним, согласно приказу министра внутренних дел с 1 января 2017 года дорожная патрульная служба по Казахстану перестала использовать жезлы. Теперь вместо привычного инструмента полицейские останавливают машины жестом руки с одновременной подачей сигнала свистком, либо с помощью светосигнальных установок.