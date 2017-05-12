Механизм перераспределения поставки препаратов проработают в Казахстане

19 отечественных производителей подписали долгосрочные контракты с ТОО «СК-Фармацией» на поставку лекарств, однако не все исполняют свои договорные обязательства. В этой связи, министерством по инвестициям и развитию совместно с министерством здравоохранения необходимо проработать проработать механизм перераспределения поставки препаратов между отечественными производителями, в случае неисполнения договорных обязательств, сообщил в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе глава мининвестиций Женис Касымбек.

«В настоящее время ТОО «СК-Фармация» заключено 32 долгосрочных договора поставки с 19 отечественными производителями на поставку 1052 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Однако, стоит отметить, что не все предприятия выполняют свои обязательства по реализации инвестиционных проектов в соответствии с представленными графиками, в рамках обеспечения долгосрочными договорами», - сообщил Касымбек.

По его словам, на сегодняшний момент существуют предприятия, которые реализовали свои проекты, те предприятия, которые на стадии завершения реализации проекта и предприятия, которые по каким-либо причинам не смогли реализовать проект в соответствии с представленными графиками.

«Министерством по инвестициям и развитию совместно с Министерством здравоохранения необходимо проработать механизм перераспределения поставки препаратов между отечественными производителями, в случае неисполнения договорных обязательств», - в этой связи заявил он.

В то же время, по мнению министра, в рамках поддержки отечественных производителей отрасли, предлагается акцентировать внимание на ряде составляющих, таких как перевод закупа лекарственных препаратов производимых отечественными производителями с местных исполнительных органов на уровень закупа Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация».

Также необходимо внести изменения в приказ министерства здравоохранения по утверждению типовых форм на предварительную оплату поставщикам в размере 30 % от поставляемой продукции, с последующей выплатой оставшейся суммы в течении 30 банковских дней со дня даты получения и подписания документов по акту приема и расширить список номенклатуры закупаемых лекарственных средств, производимых отечественными производителями, в рамках заключения долгосрочных договоров.