«Ждем весны со страхом» — Косарев об управлении водными ресурсами

«Вся суть вопроса состоит в том, что водными ресурсами надо управлять. (...) бездействуют и правительство, и министерство сельского хозяйства и водный комитет, и комитет по чрезвычайным ситуациям. Они хватаются только тогда, когда вода уже за шиворот закапала. А до этого они спокойненько сидят и ждут. И говорят, что все будет нормально», - заявил Косарев.

«За последние годы в стране сложилась ситуация: как только подходит весна, мы ждем ее не с радостью, как природное явление, а с содроганием, потому что весна у нас всегда приводит к разрушениям, половодьям, гибели животных и так далее, - заявил коммунист, напомнив, что в 2015 году было подтоплено 3067 домов, в 2016 году — 556 хозяйств было эвакуировано, а в текущем году - 1500 домов подтоплено, все они были эвакуированы. Негативные воздействия на людей очень большие. Почему такие бедствия возможны? Мы считаем, что сегодня настало время, для того, чтобы государственные органы предприняли шаги защиты населения, объектов производства от водной стихии. У нас есть для этого и органы водного хозяйства, и исполнительные органы. Мы считаем, что половина всех бед происходит из-за бесхозяйственности, безответственности и по другим причинам», - заключил Косарев.