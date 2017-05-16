«Ждем весны со страхом» — Косарев об управлении водными ресурсами

Депутат раскритиковал работу местных исполнительных органов
Местные исполнительные органы безответственно и бесхозяйственно подходят вопросу управления водными ресурсами, заявил во вторник в ходе открытого заседания фракции «Народные коммунисты» в мажилисе депутат Владислав Косарев. По его мнению, весну в стране ждут «с содроганием», так как она всегда «приводит к разрушениям».
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