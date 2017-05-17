Он освобожден от должности первого замгенпрокурора
Иоган Меркель назначен членом Конституционного совета
Фото freepik.com

Глава государства подписал указ, согласно которому первый заместитель Генерального прокурора Иоган Меркель освобождает свое кресло в связи с переходом на работу в Конституционный совет, сообщает в среду Акорда.

«Указом Главы государства Меркель Иоган Давидович назначен членом Конституционного Совета Республики Казахстан», - говорится в распространенном сообщении.

Ранее Меркель освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

58-летний Меркель занимал пост первого заместителя Генпрокурора с февраля 2008 года. До этого на протяжении трех лет он был депутатом сената. В 2003- 2005 годах - первый вице-министр юстиции, заместитель за­ведующего отделом правоохрани­тельной и судебной систем ад­министрации президента. В разные годы работал госинспектором, был членом госкомиссии по борьбе с коррупцией, прокурором Тургайской области, первым заместителем прокурора Алматы.

В среду своим указом Нурсултан Назарбаев освободил от должности члена Конституционного совета Николая Белорукова в связи с истечением срока полномочий.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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