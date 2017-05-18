Дата проведения в Астане саммита прикаспийских государств будет определена после согласования конвенции - МИД

Дата проведения в Астане саммита прикаспийских стран будет определена после согласования конвенции по Каспию, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Саммит прикаспийских государств планируется созвать для принятия долгожданной конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Мы в ближайшее время надеемся, что на уровне экспертов согласуем всеобъемлющий документ, который будет регулировать статус Каспия», - сказал Абдрахманов на пресс-конференции.

«Планируется встреча на экспертном уровне и на уровне послов по особым поручениям и специальных представителей в Ашхабаде. После этого будет созван совет министров иностранных дел прикаспийских государств в Ашхабаде. Затем по мере готовности данного документа к подписанию будут определены конкретные сроки проведения саммита в Астане», - сказал Абдрахманов.