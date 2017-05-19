В Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Учет»

В Алматы проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Учет», за четыре дня проверены более 5 тысяч владельцев огнестрельного и холодного оружия. В результате выявлено 129 фактов нарушений правил его хранения и регистрации. Изъято 92 единицы оружия, их собственники привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ДВД Алматы.

По словам официального представителя ДВД Алматы подполковника полиции Салтанат Азирбек, отработка направлена в первую очередь на оздоровление криминогенной ситуации в городе.

«Следует отметить, что проводимые правоохранительными органами оперативно-профилактические мероприятия положительно сказываются на решении задач по обеспечению правопорядка в городе. К примеру, с начала этого года по линии миграционной полиции проведено порядка 20 целенаправленных рейдовых мероприятий. И, как следствие, к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Казахстана привлечено 3 тысячи 559 иностранцев. В бюджет государства взыскано штрафов на общую сумму свыше 90 миллионов тенге. Возвращаясь к показателям текущей отработки, констатируем, что в эти дни выявлены и задокументированы нарушения миграционного режима со стороны 482 иностранных граждан, за пределы страны по решению суда выдворены 107 иностранных граждан. За нарушение правил пребывания в РК к административной ответственности привлечены 372 иностранца. В приемник-распределитель водворены 239 иностранных граждан», - заявила представитель ДВД города.

В период проведения рейдовых мероприятий установлены и задержаны 13 граждан Казахстана, находящихся в розыске по уголовным делам.

«Вместе с тем по местам жительства силами специально созданных мобильных групп проверены 1 тысяча 185 ранее судимых лиц и подпадающих под административный надзор, а также 147 состоящих на учете в психоневрологическом диспансере граждан. В целом обстановка в Алматы стабильная. Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Учет» в мегаполисе проводится в период с 15 по 25 мая включительно. В нем задействованы максимальные силы правоохранительных органов», - резюмировала Азирбек.