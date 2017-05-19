Трамп отправляется в первое зарубежнон турне в качестве президента США

В пятницу президент США Дональд Трамп отправляется в турне по странам Ближнего Востока и Европы. В субботу он планирует посетить Саудовскую Аравию, где встретится с королем страны Салманом бен Абдель Азиз ас-Саудом. Вечером Трамп и его супруга Мелания приглашены на ужин с королевской семьей, сообщают Ведомости .

Ранее сообщалось, что Трамп намерен обсудить противостояние Ирану и «Исламскому государству».

В воскресенье у президента запланированы встречи с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Также он выступит с речью перед лидерами более 50 исламских стран.

После Саудовской Аравии Трамп отправится в Израиль, где встретится с президентом страны Реувеном Ривлином, посетит музей Холокоста. Позже его примет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Во вторник американский президент в Вифлееме проведет встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Кроме того, по данным издания, 24 мая президент США посетит Ватикан, где ему назначена аудиенция у папы римского Франциска. Трамп также встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой.

В Брюсселе 25 мая состоится саммит НАТО, в котором Трамп примет участие. Также у него запланированы обед с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, а также с королем Бельгии Филиппом и бельгийским премьером Шарлем Мишелем.

Затем Трамп вернется в Италию, где 26-27 мая на Сицилии пройдет саммит G7. Вечером в пятницу Трамп посетит концерт филармонического оркестра La Scala, после которого он приглашен президентом Италии на ужин. В субботу, 27 мая, президент США отправится в Вашингтон.