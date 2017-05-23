Казахстанская сторона займется модернизацией инфраструктуры «Байконура»
Россия разработает новую ракету среднего класса при содействии Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Казахстан и Россия в ближайшее время намерены обсудить дальнейшее использование «Байконура» и приступить к разработке ракеты среднего класса, сообщает во вторник Sputnik Казахстан со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

По словам Рогозина, через несколько дней Казахстан и Россия рассмотрят совместное использование «Байконура» в рамках проекта «Байтерек». Казахстан примет финансовое участие в реконструкции стартового стола, после чего планируется начать разработки ракеты.

«Это ракета среднего класса грузоподъемность на околоземную орбиту до 17 тонн будет создана и будет использовать тот задел, который имеется в рамках стартового стола на «Байконуре» бывшей ракеты «Зенит», - цитирует агентство слова Рогозина. «Все эти новые работы будут составными частями ракеты сверхтяжелого класса», - добавил он.

Как ранее сообщил Sputnik Казахстан вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин, совместный проект Казахстана и России «Байтерек» будет базироваться на имеющейся инфраструктуре КРК «Зенит» на космодроме «Байконур» и на перспективной российской ракете-носителе среднего класса, которая будет создаваться Россией в рамках Федеральной космической программы, начиная с 2018 года.

Россия и Казахстан приступили к исполнению одобренной в конце 2016 года на уровне глав государств Казахстана и России «Дорожной карты» по реализации «Байтерека».

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Правительство меняет пенсионное законодательство
Новости
С 1 июня выборочный досмотр багажа вводится на всех вокзалах Казахстана
Новости
КНБ и МВД проводят спецоперацию в Кызылординской области
Новости
В ходе спецоперации задержан бывший транспортный прокурор Кызылординской области
Новости
О хищениях средств на профилактику терроризма заявил заместитель генпрокурора
Новости
Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении