Россия разработает новую ракету среднего класса при содействии Казахстана

Казахстан и Россия в ближайшее время намерены обсудить дальнейшее использование «Байконура» и приступить к разработке ракеты среднего класса, сообщает во вторник Sputnik Казахстан со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

По словам Рогозина, через несколько дней Казахстан и Россия рассмотрят совместное использование «Байконура» в рамках проекта «Байтерек». Казахстан примет финансовое участие в реконструкции стартового стола, после чего планируется начать разработки ракеты.

«Это ракета среднего класса грузоподъемность на околоземную орбиту до 17 тонн будет создана и будет использовать тот задел, который имеется в рамках стартового стола на «Байконуре» бывшей ракеты «Зенит», - цитирует агентство слова Рогозина. «Все эти новые работы будут составными частями ракеты сверхтяжелого класса», - добавил он.

Как ранее сообщил Sputnik Казахстан вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин, совместный проект Казахстана и России «Байтерек» будет базироваться на имеющейся инфраструктуре КРК «Зенит» на космодроме «Байконур» и на перспективной российской ракете-носителе среднего класса, которая будет создаваться Россией в рамках Федеральной космической программы, начиная с 2018 года.

Россия и Казахстан приступили к исполнению одобренной в конце 2016 года на уровне глав государств Казахстана и России «Дорожной карты» по реализации «Байтерека».