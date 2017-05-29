89 человек претендуют на места в сенате

В Казахстане завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты сената. Всего с 28 апреля по 28 мая 2017 года выдвинуто 89 человек, они претендуют на 16 депутатских мест, говорится в пресс-релизе Центральной избирательной комиссии, распространенном в понедельник.

По информации ЦИК, в этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в городе Астане — 9 человек, наименьшее — в Восточно-Казахстанской области – 4 человека.

«В ходе нынешних выборов в сенат отмечается увеличение числа воспользовавшихся правом на самовыдвижение — 82 кандидата или 92,1%, в 2014 году было 82,9%, в 2011 — 82,7%. При этом, маслихатами выдвинуты семь кандидатов, или 7,9%», - отмечают в Центризбиркоме.

Среди выдвинутых кандидатов — 13 женщин, в том числе 7 - от городов Астана и Алматы. Средний возраст кандидатов составляет 51,9 лет, самому молодому 30, самому возрастному – 68 лет. Что касается специальностей, то, в основном, это инженеры — 26 человек, экономисты — 21, по десять педагогов и юристов, девять представителей аграрной сферы, пять врачей, двое политологов и 6 человек представляют другие профессии.

«Свои кандидатуры выдвинули четыре действующих сенатора. Среди выдвинутых - пять депутатов маслихатов, 35 работников коммерческих структур, 13 работников государственных организаций, предприятий и учреждений, 23 государственных служащих и семь представителей общественных организаций», - отмечают в ЦИКе.

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената, который продлится до 7 июня. Сами выборы пройдут на 28 июня.

Сенаторов в Казахстане выбирают депутаты маслихатов. От каждого региона в сенате представлено 2 депутата. Еще 15 сенаторов назначает президент.

Срок полномочий депутатов сената – шесть лет. При этом выборы в сенат проходят каждые три года, когда избирается половина депутатов.