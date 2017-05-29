​Qazkom может прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже

Совет директоров Казкоммерцбанка решил провести внеочередное собрание акционеров 30 июня этого года. Одним из главных вопросов его повестки станет прекращение листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщает в понедельник пресс-служба банка.

На последнем, годовом собрании 24 мая акционеры утвердили аудированную финансовую отчётность банка за 2016 год, рассмотрели вопрос вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа банка, а также приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям.

Следующее собрание акционеров пройдёт 30 июня в 11 утра по времени Астаны.

На внеочередном собрании 15 мая акционеры решили увеличить число простых акций банка на 22,9 млрд единиц до 24 млрд. Днём позже председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявила, что Qazkom произвёл выпуск акций в рамках возможной сделки с её фининститутом. В случае её успешного завершения, Народный банк может выкупить большую часть простых акций Qazkom.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд)

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В середине марта председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что cделка между её институтом и Qazkom, не подразумевающая прямой консолидации, состоится с вероятностью в 80%. Но пояснила, что без участия государства она невозможна. В середине марта Национальный банк заявил, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов Qazkom за 2,4 трлн тенге ($7,6 млрд). Однако не исключил, что банку понадобится дополнительная капитализация со стороны акционеров.