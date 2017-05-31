Назарбаев осмотрел здание нового железнодорожного вокзала в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил здание нового железнодорожного вокзала в Астане «Нурлы жол», где ознакомился с его работой.

«Этот вокзал является таким единственным на постсоветском пространстве, я даже в Европе такого не видел вокзала. Он работает на будущее. Мы все регионы Казахстана соединили скоростными поездами «Тальго», которые могут ходить на скорости 150-200 километров в час. Из Алматы если мы раньше ездили 24 часа, то сегодня 11 часов», - сказал Назарбаев.

Вокзальный комплекс «Нурлы жол» представляет собой шестиуровневое здание общей площадью 126 тыс. кв. метров. К нему подведено шесть приемо-отправочных путей. Посадка и высадка пассажиров производится на уровне третьего этажа. Пропускная способность нового вокзала составит до 35 тыс. пассажиров в сутки.

Вокзал оборудован удобными камерами хранения, комнатами матери ребенка, медицинскими кабинетами, фудкортами, ресторанами. Есть также двухуровневый крытый паркинг и парковка на привокзальной площади.

Вокзал начнет работу с 1 июня.