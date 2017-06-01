ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в среду вблизи дипломатического квартала в центре столицы Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал«Аль-Маядин».

Миссия НАТО в Афганистане опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что «благодаря бдительности и мужеству афганских силовиков заминированное транспортное средство не смогло попасть в «зеленую зону».

«Атака демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданских лиц и раскрывает варварскую сущность врага, с которым столкнулся афганский народ, - считают в НАТО. - Подобные нападения только укрепят наши обязательства перед афганскими партнерами, стремящимися к мирному и стабильному будущему для своей страны».

Напомним, взрыв в дипломатическом квартале афганской столицы устроил террорист-смертник, бомба была заложена в грузовую цистерну ассенизатора. Жертвами стали, по меньшей мере, 90 человек, более 400 получили ранения. Ранее представители движения Талибан сообщили, что не имеют отношения ко взрыву. От взрыва пострадали многие посольства - серьёзно повреждены здания дипмиссий Турции, Франции, Германии и Канады. Двое граждан Казахстана, а также здание посольства Казахстана, пострадали.