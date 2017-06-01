Весь бизнес компании был оценён в $1,5 млн.
Казахстанский сервис авиабилетов Santufei привлёк более $300 тыс. инвестиций у группы местных предпринимателей. Благодаря ним компания планирует увеличить ежемесячный оборот в 2,5 раза до 700 млн. тенге, сообщила в четверг пресс-секретарь сервиса.
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