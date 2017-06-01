Казахстанский сервис авиабилетов Santufei привлёк более $300 тыс. инвестиций у группы местных предпринимателей. Благодаря ним компания планирует увеличить ежемесячный оборот в 2,5 раза до 700 млн. тенге, сообщила в четверг пресс-секретарь сервиса.

Вложенные средства в Santufei намерены направить на расширение команды, разработку новых продуктов и маркетинговое продвижение. «В ближайшее время мы планируем ввести новшества на нашем ресурсе. <…> Учитывая потребности наших пользователей, мы решили добавить возможность бронирования и покупки железнодорожных билетов, оформление страховки, а также бронирование отелей», - отметил также генеральный директор компании Асхат Омаров.

Santufei.com – онлайн сервис по бронированию и продаже авиабилетов, запущенный в 2014 году. Компания предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам. Ежемесячный объём её доходов к нынешнему моменту составляет 300 млн. тенге.