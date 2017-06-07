Трехлетний бюджет – достижение Казахстана, его надо сохранить – Сулейменов

В среду после пленарного заседания мажилиса министр национальной экономики пояснил журналистам, почему Казахстан все же не откажется от трехлетнего бюджета. А также пояснил, что на однолетнее планирование и финансирование в стране перейдут только субъекты квазигосударственного сектора, чтобы они не могли больше получать деньги, которые не работают.

«Я считаю, что трехлетний бюджет - это наше достижение, его необходимо сохранить. Однолетний бюджет, он может быть хорош с точки зрения оперативного управления экономикой, но он начисто лишает все долгосрочные проекты какого-либо смысла», - заявил Сулейменов.

По его словам, при однолетнем бюджете невозможно планировать развитие сферы государственно-частного партнерства, государственный социальный или образовательный заказ, как как никто не сможет гарантировать, что будут деньги.

«(Однолетний - V) бюджет нам не разрешает брать такие длинные обязательства. Поэтому мы и хотим, чтобы у нас была эта возможность по тем проектам, которые прошли все экспертизы, которые согласованы с местными исполнительными органами давать такую возможность сразу заключать (контракты - V) на длительный срок. Без трехлетнего бюджета это не будет возможным, потому что мы не будем видеть всю картину. Поэтому я считаю, что трехлетний бюджет – это правильно», - подчеркнул министр.

Что касается постоянных корректировок, то, заверил Сулейменов, документ «должен корректироваться».

«Это нормальная ситуация с любым бюджетом. Будь то бюджет корпорации, будь то бюджет семейный. Потому что меняется макроэкономическая, внутренняя среда, меняются приоритеты, потому что мы реализуем госпрограммы, мы получаем дополнительные поручения от президента, от правительства», - объяснил он.

Возвращаясь к разговору об однолетнем планировании, глава Миннацэкономики объяснил, что речь идет о квазигосударственном секторе. Он напомнил, что депутаты подняли вопрос о ежегодном перечислении средств в эту сферу на определенные проекты. Вот только проекты не всегда реализуются, а деньги остаются лежать на казначейских счетах наличности «мертвым грузом».

«Те суммы, которые стоят к перечислению в каждом конкретном годе реализации проекта, они пре-забиты и соответственно, учтены в соответственном республиканском бюджете. То есть, если у вас стоит строительство порта, оно трехлетнее и в первом году по финансово-экономическому обоснованию требует 10 млрд, в во втором – 5 млрд, в третьем – 15 млрд, в бюджете это забито и соответственно, эти деньги будут перечисляться исходя из вот этих запланированных параметров. Не смотря на освоение либо не освоение в первом году», - объяснил министр.

Именно поэтому в ведомстве и планируют изменить подход к работе и планированию такого характера с трехлетнего на однолетний период

«Это не говорит о переходе на однолетний бюджет в целом. Но финансирование квазигоссектора, который вызывает много нареканий по не освоению, мы хотим, чтобы мы деньги планировании и выделяли на один год вперед. Планируем, смотрим в середине года, когда у нас на следующий год планирование, как идет строительство, как идет реализация, как идет освоение этих средств. Если мы видим, что там большой процент освоения, то закладываем средства на следующий год, если видим, что там проблемы, мы деньги из экономики не отрываем и не перечисляем», - подчеркнул он.

Сулейменов также сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан. В Миннацэкономики планируют в течение месяца внести его в правительства, и к сентябрю внести на рассмотрение парламента.

Вопрос перехода на однолетний бюджет рассматривают в Казахстане