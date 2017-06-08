40% земного населения войдет в ШОС

Сорок процентов земного населения или одна треть экономики мира войдут в Шанхайскую организацию сотрудничества после присоединения к ней Индии и Пакистана, заявил в четверг в ходе пресс-конференции в Акорде по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы отметили высокий уровень взаимодействия наших стран в рамках ШОС. После Астанинского саммита председательство в ШОС перейдет от Казахстана к Китаю. Это событие происходит в важный для организации момент - завтра состав членов пополнится еще двумя важными членами - это Индия и Пакистан. Таким образом Шанхайская Организация Сотрудничества будет представлять собой 40 процентов земного населения - около одной трети экономики мира», - заявил Назарбаев.

Поэтому, подчеркнул он, передавая председательство Казахстана Китаю, «мы желаем успеха нашим китайским друзьям».