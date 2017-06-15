​Спор с консорциумом разработчиков Карачаганака по-прежнему не урегулирован - Мынбаев

«Пока вопрос с Карачаганаком не решили. Мы, как один из акционеров, заинтересованы (в решении спорта - V). <…> Но вопрос не решён, переговоры идут. Я надеюсь, что (решение вопроса - V)займёт не год, а меньше. Решение спорного вопроса позитивно повлияет на скорейшую реализацию проекта расширения», - заявил Мынбаев. Он также подчеркнул, что в этом году проект по расширению Карачаганака не начнётся.

В конце октября 2015 года агентство Bloomberg сообщало, что правительство Казахстана может предъявить штраф в $2 млрд консорциуму Карачаганак Петролиум Оперейтинг. Bloomberg связывал его причину с невыполнением обязательств по договору о разработке месторождения. В качестве возмещения ущерба государство могло увеличить свою долю в Карачаганаке.

В середине ноября 2015 года тогдашний министр энергетики Владимир Школьник заявлял, что ведомство не предъявляло претензий к КПО. Однако в начале июня 2016 года издание Financial Times писало, что консорциум предложил заплатить казахстанскому правительству около $300 млн. за разрешение споров.

В июле 2016 года новый министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что ведет «дружественные переговоры» с акционерами КПО. Информацию о намерении страны обратиться в арбитраж он называл несоответствующей действительности. В конце декабря 2016 года он также сообщал, что Казахстан получил «определенное предложение» от участников карачаганакского консорциума. Бозумбаев подчёркивал, что если руководство страны будет удовлетворено его условиями, арбитраж с консорциумом будет прерван.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» - консорциум компаний, разрабатывающих нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, расположенное вблизи города Аксай Западно-Казахстанской области. В консорциум входят BG Group, Eni (каждой принадлежит по 29,25%), Chevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).