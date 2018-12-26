Полная остановка Кашагана, Карачаганака и Тенгиза планируется в 2019 году

В следующем году планируется провести капитальный ремонт на трех крупных месторождениях – Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке. В этой связи ожидается их полная остановка на срок от месяца до полутора месяцев, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозумбаев.

«В следующем году на трех наших крупнейших месторождениях, которые нам дают почти 75% добычи, предполагаются крупные капительные ремонты. Некоторые месторождения даже будут полностью останавливаться. Так называемый shutdown будет - от месяца до полутора месяцев», - сообщил Бозумбаев, отметив, что это касается Кашагана, Тенгиза и Карачаганака.

Ранее Национальный банк Казахстана в прогнозе по добыче нефти сообщил, что в 2019 году объем нефтедобычи будет снижен до 91 млн тонн с 93 млн тонн прогнозируемых ранее.

«Пересмотр прогнозов связан с выходом фактических данных за 10 месяцев 2018 году и ожидаемым ремонтом на месторождении Кашаган весной 2019 года», - пояснили в Нацбанке.