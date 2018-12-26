Полная остановка Кашагана, Карачаганака и Тенгиза планируется в 2019 году

Добыча на месторождениях будет остановлена на срок от месяца до полутора месяцев
Тамара Вааль, Астана, VластьВ следующем году планируется провести капитальный ремонт на трех крупных месторождениях – Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке. В этой связи ожидается их полная остановка на срок от месяца до полутора месяцев, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозумбаев.
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