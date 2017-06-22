Одноклассники и банк ForteBank запустили сервис денежных переводов внутри социальной сети

Отправить перевод можно будет с карт Mastercard, Maestro и Visa казахстанских банков. Получить — на выпущенные в Казахстане карты Mastercard, Maestro и Visa, а также на карты Mastercard и Maestro, выпущенные в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Румынии, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и Эстонии.

Сервис запущен при поддержке глобальной платежной системы Masterсard и доступен в полной и мобильной версиях сайта, приложениях для Android и iOS.

По данным пресс-службы, удобство сервиса заключается в том, что привязав к аккаунту в Одноклассниках номер платежной карточки, пользователи получают возможность переводить деньги друг другу. Особенность заключается в том, что отправителю не обязательно знать номер платежной карточки получателя. Для перевода достаточно выбрать профиль получателя в социальной сети и карту, с которой будут списаны средства, а также ввести сумму перевода.

«Адресату перевода, который еще не добавил банковскую карту, будет предложено это сделать, а тому, у кого таких карт уже несколько — выбрать, на какую из них получить деньги. Если перевод не будет принят в течение пяти дней, то деньги вернутся на банковскую карту отправителя. Переводы осуществляются в казахстанских тенге, а при зачислении на карту со счетом в другой валюте конвертация проводится по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода. Минимальная сумма одного перевода составляет 500 тенге, максимальная – 50 000 тенге. Комиссия за переводы с карт Mastercard и Maestro не взимается в течение первых трех месяцев работы сервиса. Комиссия за переводы с карты Visa взимается и составляет 1% + 200 тенге, минимум 600 Тенге», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сервис уже год работает для пользователей из России. Все переводы с использованием платежной карточки проводится исключительно с задействованием технологии 3D-Secure и вводом СVV/CVC кода.