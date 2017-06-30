Восемь человек претендует на пост президента Кыргызстана

По данным пресс-службы Центризбиркома, в ЦИК поступило 8 заявлений от граждан, намеревающихся баллотироваться на пост президента страны, сообщает агентство Кабар .

В числе подавших заявления в ЦИК: Назаркул Нышанов, лидер партии «Чистые патриоты Кыргызстана», Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата Мекен», Арстанбек Абдылдаев, директор ОсОО «Аурдин» (автор фразы «Зима не будет»), Бакыт Дегенбаев, председатель Ассоциации бишкекского представительства фирмы «Маро», Рита Карасартова, директор ОО «Институт общественного анализа», Сайнидин Султанидинов, руководитель Бишкекского представительства латвийской фирмы «Маро» (Латвия), Камила Шаршекеева, провост (проректор) Международного Университета Центральной Азии и экс-премьер-министр Темир Сариев.

Также агентству «Кабар» сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев, желание участвовать в выборах изъявляют экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу и бывший директор политмиссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября, нынешний президент Алмазбек Атамбаев в них участвовать не может. Выдвижение кандидатов в президенты продлится до 1 августа.