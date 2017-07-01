В Астане застройщики жилых комплексов взяты под арест

В настоящее время Министерство внутренних дел Республики Казахстан по факту растраты вверенного чужого имущества в отношении руководителей АО возбудило уголовные дела.

«Сейчас жилые комплексы заселены, при этом застройщик не завершил работу по оформлению разрешительных документов для последующего их ввода в эксплуатацию. В связи с затягиванием процесса вопрос находится на особом контроле межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при акимате города Астаны», - говорится в информационном сообщении акимата.

Межведомственная комиссия ранее рекомендовала застройщику оформить разрешительные документы с дальнейшим вводом объектов в эксплуатацию. Дольщикам предлагали создать жилищно-строительные кооперативы и провести работу по взысканию объектов в пользу ЖСК для проведения соответствующих работ, с учетом завершения строительно-монтажных работ. Однако у собственников квартир до сих пор нет единого мнения по дальнейшему решению проблем, связанных с завершением строительства.