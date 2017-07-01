В Астане застройщики жилых комплексов взяты под арест

Они возвели ЖК без разрешительных документов
Арестованы руководители акционерного общества «Tamiz Invest Group». Застройщики без разрешительных документов возвели жилые комплексы: «Территория комфорта-2», «Орбита», «Алтын Раид», сообщает пресс-служба акимата города Астана.
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