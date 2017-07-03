​Задача соединить зеленый пояс Астаны с Бурабаем фактически выполнена – президент

В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил зеленый пояс столицы, где выпустил на свободу несколько косуль и фазанов. Как заявил президент, задача соединить Астанинский лес с лесом Бурабая уже фактически выполнена, осталось высадить лишь ценные породы деревьев.

«Я лично смотрю, как развивается мое задание по развитию леса вокруг нашей столицы. Все время смотрели с западной стороны, были ранее посадки, теперь – на востоке смотрим. Самое главное, смотрим, сначала были «кулисы» из разных сортов деревьев, а посередине – ценные породы: сосна, ель, береза. Вот сажаем, смотрите, за 10 лет как выросли эти сосны. Дальше, лес сам себя будет воспроизводить, сам будет сгущаться. Таким образом, подключение леса вокруг Астаны – Бурабайского леса фактически выполнено. Сейчас задача состоит в том, чтобы внутри кулис садить ценные породы деревьев, «ремонтировать», чтобы выпадения не было и поднимать этот 80-ти тысячный лес вокруг города», - заявил Назарбаев.

Как подчеркнул президент, этот лес стал местом отдыха для людей, а главное – это «легкие нашей страны». «Не только город построен, строим на будущее поколение, несколько поколений. Сколько здесь будут жить люди, столько этот лес будет стоять. Это будет великим памятником нашему поколению», - выразил уверенность глава государства.

«Поэтому я всех вас поздравляю с наступающим днем столицы – Астаны нашей прекрасной. Она прекрасна не только внутри, но и вокруг, - продолжил Назарбаев. - Внутри Астаны посажено 15 тысяч деревьев, там будет теперь новый парк – ботанический сад, много скверов. И вообще сейчас такой красивый наш город, нам надо уметь это показать. Плюс ЭКСПО-2017, говорится, что это зеленая энергетика, вот мы зеленой энергетикой и взаимно занимаемся – улучшаем природу, делаем то, что нужно людям, то, что нужно нашей природе. Поздравляю вас, желаю успеха. Народ должен беречь этот лес, заниматься, помогать, не ломать, спасать и беречь от пожаров, от других катаклизмов, чтобы он вырос теперь», - заключил он.

Как отмечается в пресс-релизе, общая площадь «зеленого пояса» составляет 14 827 га, 11 502 из них заняты лесонасаждениями, на которых произрастает более 9,6 миллионов деревьев и около 1,8 млн кустарников.