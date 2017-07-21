В первом полугодии 2017 года выросло число рассматриваемых судами уголовных дел

Растет количество уголовных дел, поступающих в суды Казахстана. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин

«Как показал анализ, продолжает нарастать количество поступающих в суды республики уголовных дел. Такая тенденция наблюдалась в истекшем полугодии 2017 года, имел место рост на 8,5%», - сказал Рахметулин в ходе расширенного совещания в Верховном суде.

По его словам, «идет рост на одну треть дел о тяжких и особо тяжких преступлениях».

«В отдельных регионах, таких как большие мегаполисы Алматы и Астана, а также Восточно-Казахстанская область - рост идет достаточно ощутимый, а в Атырауской области - почти в два раза», - заключил Рахметулин.