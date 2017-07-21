В первом полугодии 2017 года выросло число рассматриваемых судами уголовных дел

Рост составил 8,5%
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Растет количество уголовных дел, поступающих в суды Казахстана. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин
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