Чем больше стаж, тем выше пенсия – в Минтруда объяснили, как будут начислять пенсию с начала нового года

В понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова объяснила, как в Казахстане с нового года будет начисляться пенсия. Она заверила, что новый подход будет более честным и справедливым.

«Нужно понимать, что человек должен иметь стаж не менее 30-35 лет. Допускаем, что он всю свою сознательную жизнь проработал, начисление будут идти следующим образом. Базовая пенсионная выплата с 1 июля 2018 года будет исчисляться в зависимости от стажа, который человек выработал до 1 января 1998 года в солидарной системе, и после 1 января 1998 года по исчисленным и перечисленным пенсионным взносам. То есть будет учитываться количество месяцев», - начала объяснять Жакупова.

Но, по ее словам, даже если человек принял решение в 60 лет не работать, пенсия ему все равно будет назначаться по достижению возраста 63 лет.

«Заработная плата будет, возможно, браться за последние три года по достижению 60 лет, но хочу отметить, что, возможно, человек в 45 занимал хорошую должность с соответствующим окладом. Соответственно, система исчисления доходов сама будет выставлять выгодный вариант. То есть самую высокую заработную плату. И из него исчислять размер пенсии», - пообещала вице-министр.

«Переживать здесь не нужно, но желательно все же стаж иметь как можно выше», - подчеркнула Жакупова.

Решение учитывать стаж при начислении базовой пенсии, объяснила вице-министр, вызвано справедливым подходом к данному вопросу.

«Мы смотрели поведение нашего общества. Накопительная пенсионная система внедрялась 1998 году. Как вы знаете, требовалось участие перечисление пенсионных взносов от получаемой заработной платы. То есть в полном объеме, полный период своевременно должны были перечислять работодатели. Люди, которые достигали возраста начинали усиленно уплачивать взносы только при достижении пенсионного возраста. То есть на протяжении 8 лет не платили, а потом последние два года усиленно платили пенсионные взносы, перечисляли, чтобы только приняли и был размер пенсии. Вся эта динамика шла, что, если выходило на пенсию около 120 тысяч человек, то минимум 50 % из них платили взносы только три-четыре года до пенсии, но не более. Эта поведенческая причина, чтобы стимулировать наших граждан работать в формальном секторе перечислять взносы и получать пенсию», - объяснила она.

Именно поэтому, подчеркнул Жакупова, и было принято решение, что пенсионная выплата будет выплачиваться не всем одинаково.