58% электроэнергии Казахстана к 2040 году будет оставаться на угле

Для снижения энергоемкости Казахстану необходима атомная станция
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В ближайшие 20 лет Казахстан не сможет в значительной степени избавиться от использования угля в структуре энергетики. Более того, даже к 2040 году порядка 58% энергетики будет работать именно на этом топливе. Такое мнение выразил в четверг на форуме «Энергия будущего» в рамках сессии «Прогресс на пути к сокращению выбросов СО2 и энергоэффективному образу жизни», проходящем на ЭКСПО, генеральный директор ассоциации «Kazenergy» Болат Акчулаков.
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