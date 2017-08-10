58% электроэнергии Казахстана к 2040 году будет оставаться на угле

В ближайшие 20 лет Казахстан не сможет в значительной степени избавиться от использования угля в структуре энергетики. Более того, даже к 2040 году порядка 58% энергетики будет работать именно на этом топливе. Такое мнение выразил в четверг на форуме «Энергия будущего» в рамках сессии «Прогресс на пути к сокращению выбросов СО2 и энергоэффективному образу жизни», проходящем на ЭКСПО, генеральный директор ассоциации «Kazenergy» Болат Акчулаков.

«Поскольку сегодня у нас примерно две трети всей нашей установленной мощности по электроэнергетике – это угольные станции, то, конечно, в ближайшие 20 лет достаточно сложно будет полностью избавиться, или значительно избавиться от угля в структуре энергетики», - считает Акчулаков.

Но, даже несмотря на то, что Казахстан пытается использовать больше природного газа, который является более «чистым» топливом, нежели уголь, по мнению генерального директора «Kazenergy», «в период до 2040 года порядка 58% электроэнергии будет оставаться на угле».

«В то же время, - отметил он, - сегодня в Казахстане проводится политика при запуске новых генерирующих мощностей, новых электростанций, направленная, в первую очередь, на курс экологичности. Это говорит о том, что применяются достаточно современные технологии в сфере сжигания угля – это переходы на котлы с ультра сверхкритическими парами, которые позволяются повысить коэффициент полезного действия, тем самым сократить потребление топлива».

Такой подход к энергоэффективности через технологии очень важен, считает Акчулаков. В то же время, в стране развиваются и возобновляемые источники энергии.

«Также есть мнение, что Казахстану, как мировому лидеру по добыче и производству урана, может быть, стоит задуматься о возможности установки атомной станции на территории Казахстана. Для этого есть все предпосылки», - заключил глава «Kazenergy».