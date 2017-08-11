В настоящее время принимаются меры к задержанию полицейского
В Жамбылской области начальник управления полиции нанес ножевые ранения своим коллегам в ходе драки
Иллюстрация Жанары Каримовой

Ночью 10 августа начальник управления ДВД Жамбылской области Умбеталиев нанес ножевые ранения бывшему сотруднику полиции Жетписпаеву и начальнику управления ДВД Жамбылской области Бектурганову в ходе драки, сообщил директор департамента госязыка и информации МВД Алмас Садубаев, передает Sputnik Казахстан.

Конфликт произошел на почве неприязненных отношений и перешел в драку после распития алкогольных напитков.

«В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову», - информировал Садубаев.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры Жамбылской области и департамента собственной безопасности МВД.

Бектурганов водворен в изолятор временного содержания, в настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева, сообщили в министерстве.

Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане запретят повсеместную деятельность букмекерских контор
Новости
Чем больше стаж, тем выше пенсия – в Минтруда объяснили, как будут начислять пенсию с начала нового года
Новости
С сентября казахстанцы будут получать выписки от ЕНПФ в новом формате
Новости
В Казахстане ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Китае
Новости
​В Казахстане запущен сайт с итогами конкурса образовательных грантов
Новости
На «Ак булаке» создадут зону казино