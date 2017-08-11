В Жамбылской области начальник управления полиции нанес ножевые ранения своим коллегам в ходе драки

Ночью 10 августа начальник управления ДВД Жамбылской области Умбеталиев нанес ножевые ранения бывшему сотруднику полиции Жетписпаеву и начальнику управления ДВД Жамбылской области Бектурганову в ходе драки, сообщил директор департамента госязыка и информации МВД Алмас Садубаев, передает Sputnik Казахстан .

Конфликт произошел на почве неприязненных отношений и перешел в драку после распития алкогольных напитков.

«В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву и колото-резаные раны Бектурганову», - информировал Садубаев.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры Жамбылской области и департамента собственной безопасности МВД.

Бектурганов водворен в изолятор временного содержания, в настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева, сообщили в министерстве.

Проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.