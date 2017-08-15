С 15 августа стартует марафон подарков участникам краудфандинговой кампании театра ARTиШОК

До окончания краудфандинга в поддержку строительства большой сцены независимого казахстанского театра ARTиШОК осталось 12 дней, в течение которых театр проведет марафон подарков для участников кампании .

Ежедневно с 15 по 28 августа марафон будет поддерживать один из друзей или партнеров театра. Открывает марафон интернет-журнал Vласть. Самый щедрый вкладчик получит в подарок годовую подписку на издание и книгу «Vласть в фотографиях. 2012-2017»:

«Нам очень хочется успешно завершить этот непростой марафон. Четыре месяца продвижения краудфандинга потребовали от нас много сил, уверенности и фантазии. Сейчас, когда осталось чуть меньше двух недель, хочется совершить еще один рывок. В первую очередь ради тех людей, которые верят в нас и уже поддержали. Бывают минуты, когда опускаются руки, но в этот момент возникает обязательно человек, который говорит – вперед, я помогу. Это невероятно, от этого мурашки по коже», – рассказала управляющий директор театра ARTиШОК Анастасия Тарасова.

Кампания по сбору средств на строительство большой сцены сопровождалась многочисленными публикациями, как в СМИ, так и в социальных сетях. Записи сопровождались хэштегом #театрстроиттеатр. На время марафона театр и его партнеры каждый день будут вводить новый хэштег, первый из них, сегодня – #vластьстроиттеатр.

В конце апреля этого года театр ARTиШОК объявил краудфандинг на строительство новой площадки на сайте start-time.kz. Общий бюджет Большой сцены, которая будет расположена в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в бывшем клубе DaFreak, составил 21 миллион тенге, из них 3 миллиона театр запланировал собрать при помощи народного финансирования. Все лето, по субботам на новой площадке продолжается проект Большая сцена PREVIEW, мероприятия которого могли посетить любые желающие.

К этому моменту через краудфандинг ARTиШОК собрал 73% планируемой суммы - около 2,2 млн. тенге.