Vласть завершила краудфандинг для документального проекта «Полигон»

Vласть в среду завершила краудфандинговую кампанию для документального проекта «Полигон», которую начала неделю назад. Средства планировалось собирать два месяца, но за очень короткий срок – всего полтора дня – была собрана сумма, которая нужна была для подготовки историй и съемок документального фильма. После этого сбор был продлен, чтобы у команды появилась возможность выпустить также книгу о полигоне.

Краудфандинг Vласти поддержало 454 человека, которые вносили очень разные суммы – от 200 до 100 000 тенге и в итоге через платформу Start-time.kz было собрано 2 340 104 тенге. До завершения сборов ForteBank также заявил о том, что поддержит краудфандинг. Vласть готова обсудить с другими компаниями возможность поддержки проекта в ближайшие две недели.

Но собранная уже сейчас сумма означает, что команда сможет подготовить все, что запланировала – специальные сайт с историями, фото, документами и графикой, снять фильм и подготовить книгу. Редакция благодарна всем за поддержку проекта – это подтверждение того, что он нужен.

После объявления краудфандинга редакция получила десятки сообщений от самых разных профессионалов и обычных людей, в том числе и жителей Семипалатинского региона, о готовности помочь в работе над проектом «Полигон». Редакция планирует пригласить многих из написавших присоединиться к команде проекта.

В ближайшие две недели планируется окончательно сформировать команду проекта, но процесс подготовки проекта уже стартовал. Vласть будет рассказывать о том, как продвигается работа.

Документальный проект «Полигон» будет представлен во второй половине октября.