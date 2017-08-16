В Новосибирске опровергли информацию о полной передаче Россией Казахстану приграничного озера

Госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана
Часть озера Сладкое на границе с Казахстаном остается в составе России, об этом заявил «Коммерсанту», вице-спикер Новосибирского законодательного собрания России Андрей Панферов. При этом он сослался на разговор с главой администрации Купинского района Владимиром Шубниковым, сообщают Ведомости. Накануне предполагаемая потеря Россией приграничного с Казахстаном озера Сладкое на юге Новосибирской области вызвала бурную общественную реакцию граждан России.
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