В Новосибирске опровергли информацию о полной передаче Россией Казахстану приграничного озера

Часть озера Сладкое на границе с Казахстаном остается в составе России, об этом заявил «Коммерсанту», вице-спикер Новосибирского законодательного собрания России Андрей Панферов. При этом он сослался на разговор с главой администрации Купинского района Владимиром Шубниковым, сообщают Ведомости. Накануне предполагаемая потеря Россией приграничного с Казахстаном озера Сладкое на юге Новосибирской области вызвала бурную общественную реакцию граждан России.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» - сказал Панферов.

Власти Казахстана заявили, что не претендуют на российскую долю Сладкого. В посольстве Казахстана в Москве уточнили, что демаркационные работы по установке погранзнаков ведутся, но сама госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана».

Накануне на сайте районной администрации Купинского района России появилась новость под заголовком «Озеро «Сладкое» теперь в Казахстане!». Из нее следовало, что до проведения демаркационных работ треть озера в 5 км от деревни Покровка Купинского района находилась на российской территории. Однако после демаркации озеро полностью оказалось на территории Казахстана, а жителей Новосибирской области и туристов просили не нарушать пограничный режим.

Новость о передаче озера с сайта районной администрации также была удалена.