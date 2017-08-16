Компания, ведущая ремонт на участке, установлена
Полиция в Алматы расследует гибель пенсионера, упавшего в яму на месте ремонтных работ
Фото Жанары Каримовой

77-летний житель Алматы скончался после падения в яму на месте ремонтных работ, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

Инцидент случился вечером 9 августа в микрорайоне «Достык» в Ауэзовском районе Алматы. Мужчина умер спустя двое суток к городской больнице.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 156 ч.3 Уголовного кодекса. Следственно-оперативная группа Управления внутренних дел Ауэзовского района в ходе следствия установит виновных лиц и привлечет к ответственности, согласно уголовному законодательству», - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что ремонтные работы на данном участке проводит подрядная организация ТОО «Алвис».

В Алматы в течение лета продолжаются масштабные работы по замене подземных коммуникаций, строительству пешеходных и велосипедных дорожек, демонтажу трамвайных путей на центральных улицах города.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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