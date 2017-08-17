В 12-ти регионах до сих пор не созданы отделы по охране общественного здоровья – Минздрав

В четверг в ходе коллегии в министерстве здравоохранения по итогам первого полугодия вице-министр ведомства Алексей Цой пожаловался на регионы, в которых до сих пор не созданы отделы по общественной охране здоровья. Они должны были заработать еще в прошлом году, но в 12-ти областях поручение сверху так и не выполнено.

«В рамках госпрограммы «Денсаулык» было необходимо создать отделы по охране общественного здоровья при управлении здравоохранения. Однако в 12-ти регионах их все ещё не создали. Это – Астана, Актюбинская, Алматинскиая, Атырауская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Кызылординскся области», - пожаловался Цой.

Он напомнил, что такие отделы должны были быть созданы еще в прошлом году.

«Коллеги, это нужно было сделать ещё в 2016 году. Уважаемый Елжан Амантаевич (Биртанов – министр здравоохранения - V), предлагаем решением коллегии определить окончательный срок создания отделов службы общественного здравоохранения до конца сентября этого года», - попросил вице-министр.