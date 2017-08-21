​Мининвестиций представит план цифровизации казахстанской промышленности к концу года

До конца года министерство по инвестициям и развитию представит правительству план внедрения новых цифровых технологий в промышленные предприятия Казахстана до 2025 года. Об этом в понедельник во время пресс-конференции в правительстве сообщил глава ведомства Женис Касымбек.

«При всей сложности этого вопроса мы видим, что индустрия 4.0 для Казахстана представляет не только вызовы, но и новые возможности. А именно – значительное повышение эффективности, создание нового бизнеса, экспортоориентированного производства. Поэтому с начала года мы проводим активную работу по разработке соответствующих мер», - рассказал Касымбек.

По его словам, специально для этого Мининвестиций привлекли экспертов из стран, которые добились значительного результата по цифровизации своей промышленности. Ведомство работает с немецким институтом Fraunhofer и шведским Business Sweden, которые были инициаторами этих процессов в 2011 году.

За минувшие полгода эксперты уже провели технический анализ различных отраслей. «Мы планируем, что в сентябре мы эту работу завершим, и до конца года представим в правительство конкретный пошаговый план внедрения элементов 4.0 до 2025 года в отраслях промышленности Казахстана», - пояснил министр.

Параллельно с этим в Мининвестиций проводят работу с предприятиями «Казахмыс», «Kazminerals», «Казцинк», «Арселор Миттал», стимулируя их разрабатывать собственные планы по переходу на новую технологическую основу.

«Эти предприятия выработали собственные планы цифровой модернизации, приступают к модернизации программ, таких как «умный рудник», где будут внедряться технологии анализа массовых данных, передовых датчиков, сенсоров и роботизации. То есть, мы можем сказать, что у нас уже есть первые проекты, с применением новых технологий. К примеру, только компания ERG планирует инвестировать в проекты цифровизации в ближайшие 10 лет порядка 800 млрд тенге», - поделился Касымбек.