​Kazakh Invest открыл офисы в Вашингтоне, Пекине и Стамбуле

Национальная компания «KAZAKH INVEST» открыла фронт-офисы в Вашингтоне, Пекине и Стамбуле, сообщает К азинформ со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

«В Вашингтоне, Пекине и Стамбуле открыты фронт-офисы нацкомпании «KAZAKH INVEST». На сегодняшний день такие офисы планируется открыть в Шанхае, Париже, Франкфурт-на-Майне и Москве», - рассказал Мухтар Тлеуберди.

НК «KAZAKH INVEST» - национальный оператор системы развития и продвижения несырьевого экспорта, а также специализированная государственная компания по привлечению и работе с иностранными инвесторами.