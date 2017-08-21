Нацкомпания также планирует начать работу в Шанхае, Париже, Франкфурт-на-Майне и Москве
​Kazakh Invest открыл офисы в Вашингтоне, Пекине и Стамбуле
Фото с сайта invest.gov.kz

Национальная компания «KAZAKH INVEST» открыла фронт-офисы в Вашингтоне, Пекине и Стамбуле, сообщает Казинформ со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

«В Вашингтоне, Пекине и Стамбуле открыты фронт-офисы нацкомпании «KAZAKH INVEST». На сегодняшний день такие офисы планируется открыть в Шанхае, Париже, Франкфурт-на-Майне и Москве», - рассказал Мухтар Тлеуберди.

НК «KAZAKH INVEST» - национальный оператор системы развития и продвижения несырьевого экспорта, а также специализированная государственная компания по привлечению и работе с иностранными инвесторами.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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