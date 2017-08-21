​Kazakh Invest открыл офисы в Вашингтоне, Пекине и Стамбуле

Нацкомпания также планирует начать работу в Шанхае, Париже, Франкфурт-на-Майне и Москве
Национальная компания «KAZAKH INVEST» открыла фронт-офисы в Вашингтоне, Пекине и Стамбуле, сообщает Казинформ со ссылкой на заявление первого заместителя министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.
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