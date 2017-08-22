Мир за ночь. 21-22 августа 2017 года

Президент США Дональд Трамп принял решение направить в Афганистан дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News. В пятницу, 18 августа, Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, президенту США были представлены различные варианты, в числе которых значился полный вывод 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его незначительное увеличение или сокращение. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Ирак будет полностью освобожден от «Исламского государства» через «пару месяцев», сообщают «Известия» со ссылкой на посла Республики Ирак в России Хайдара Хади. «Операция по освобождению Мосула велась девять месяцев: город мог бы быть взят нашими войсками намного раньше, если бы противник не использовал мирное население в качестве живого щита. Сейчас, когда речь идет о небольших «гнездах», где еще остаются террористы, продвижение идет намного быстрее, при этом среди игиловцев царит упаднический дух, так что добить их будет куда проще. Я бы сказал, что на это уйдет меньше двух месяцев», — сказал Хади. Также посол выразил надежду, что Республика Ирак станет частью следующих переговоров по Сирии, так как у двух стран — «общая история и общая граница, поэтому то, что происходит в Сирии, напрямую влияет на Ирак».

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в ноябре обсудят, продлевать ли соглашение о сокращении добычи нефти по истечении его срока действия, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. «ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в ноябре обсудит вопрос о продлении или прекращении действия соглашения о сокращении добычи нефти после его истечения в марте», — пишет агентство. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран по-прежнему работают над тем, чтобы снизить глобальные запасы нефти до уровня ниже среднего пятилетнего, отметил министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук. Он также добавил, что добыча сланцевой нефти ограничивает рост цен на «черное золото».

Министерство финансов России сообщил о погашении страной 8 августа задолженности по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной (БиГ), сообщает Коммерсант. Задолженность составляла $125,2 млн. БиГ была последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались неурегулированными. В 1991 году, когда СССР объявил мораторий на платежи по внешнему долгу, непогашенными остались связанные целевые кредиты, полученные во второй половине 1980-х годов, и несвязанные финансовые или банковские кредиты, привлеченные в 1990–1991 годах в сумме $61,8 млрд. Общая сумма долга СССР составляла $96,6 млрд. 2 апреля 1993 года правительство РФ заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР.

На дороге под Барселоной полицейские застрелили предполагаемого водителя фургона, протаранившего людей на пешеходном бульваре Рамбла в центре столицы Каталонии на прошлой неделе, сообщает BBC Русская служба. На 22-летнем Юнесе Абуякубе был муляж «пояса смертника», сообщили в полиции. В результате самого трагического за последние 13 лет теракта в Испании в минувший четверг погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Полиция арестовала четверых подозреваемых и застрелила пятерых, предотвращая второй теракт в Камбрильсе, а в понедельник охотилась за Абуякубом, который предположительно был за рулем минивэна. По данным газеты El Mundo, мужчину, похожего на Абуякуба, заметили у заправки в регионе Субиратс примерно в 40 км от Барселоны. Местные СМИ пишут, что когда приехала полиция, подозреваемый начал выкрикивать "Аллаху акбар!". Полиция застрелила его, после чего отправила к телу робота-сапера. Ранее власти сообщали, что выходец из Марокко Абуякуб мог уехать из Испании во Францию. Его поиски распространились за пределы Испании на другие европейские страны.