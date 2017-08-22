Развитие ВИЭ возможно только при партнерстве государства и бизнеса - эксперт

Для развития возобновляемых источников энергии в Казахстане необходимо
сотрудничество государства и частного бизнеса, считает региональный руководитель
по вопросам инженерии компании ME SOLshare из Бангладеш Мурад Хоссейни.
Бизнес не в силах самостоятельно перейти на использование ВИЭ, но и государство без интереса со стороны предпринимательства также не добьется больших успехов, заявил он во вторник на форуме "Энергия будущего" в рамках сессии "Энергетические решения для проблемы изменения климата".
"Необходим трехсторонний интерес: государства, бизнеса и домовладельцев. Но, конечно, первый шаг должно сделать государство в виде субсидированная бизнеса по развитию ВИЭ", - сказал Хоссейни.
Он рассказал, что Бангладеш большой занимает первое место в мире по количеству установленных солнечных батарей. На 65 млн населения установлены 5 млн батарей. Кроме городских жителей, порядка 25% деревенских жителей получают электроэнергию от солнца.
"Поэтому Казахстану стоит задуматься над тем, не только как получать солнечную энергию, но и уметь ее накапливать. Это второй вопрос после того, как вы станете развивать солнечную энергетику", - отметил спикер.
Кроме того, по мнению гостя из Бангладеш следует проводить разъяснительную работу с населением, объясняя преимущества использования альтернативных источников энергии.
"В Казахстане в некоторых регионах солнце светит большую часть времени, поэтому на мой взгляд, есть хорошие предпосылки для развития данного вида энергии", - отметил Хоссейни.
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