В школьных автобусах Карагандинской области планируют внедрить GPS-датчики

«GPS-датчики будут особо актуальны зимой. Дороги в отдаленные населенные пункты заносит снегом, и дети неделями не могут добраться до школы. Госорганы, администрация школ, управление образования не могут видеть эту ситуацию. А с внедрением GPS-датчиков этот пробел будет устранен», - сказал Асхат Аймагамбетов.

В настоящий момент в некоторых поселках детей в школу возят в соседние города специальные школьные автобусы. Такую практику управление образования и акимат намерены ввести повсеместно.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поддержал предложение. «GPS-датчики позволят отслеживать работу водителей. Наши школьники на выставках робототехники имеют большие успехи. Они смогут сами установить датчики слежения», - сказал Кошанов.