Это поможет решить проблему перемещения детей в школы во время непогоды
В школьных автобусах Карагандинской области планируют внедрить GPS-датчики
Фото Жанары Каримовой

Руководитель управления образования Карагандинской области Асхат Аймагамбетов сообщил о намерении внедрения датчиков спутникового слежения в школьных автобусах Карагандинской области. GPS-датчики позволят отслеживать перемещение учащихся на далекие расстояния, передает МИА «Казинформ».

«GPS-датчики будут особо актуальны зимой. Дороги в отдаленные населенные пункты заносит снегом, и дети неделями не могут добраться до школы. Госорганы, администрация школ, управление образования не могут видеть эту ситуацию. А с внедрением GPS-датчиков этот пробел будет устранен», - сказал Асхат Аймагамбетов.

В настоящий момент в некоторых поселках детей в школу возят в соседние города специальные школьные автобусы. Такую практику управление образования и акимат намерены ввести повсеместно.
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поддержал предложение. «GPS-датчики позволят отслеживать работу водителей. Наши школьники на выставках робототехники имеют большие успехи. Они смогут сами установить датчики слежения», - сказал Кошанов.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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