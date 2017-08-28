​Проблемные пенсионные активы с момента создания ЕНПФ сократились почти в 5 раз

Проблемные пенсионные активы с момента объединения всех накопительных пенсионных фондов в ЕНПФ сократилось почти в 5 раз до 36,45 млрд тенге. Количество проблемных эмитентов с 2014 года снизилось почти вдвое – с 32 до 19, сообщает в понедельник Казинформ .

За этот период задолженность по номинальной стоимости активов в 1,3 млрд тенге была погашена по двум компаниям. Ещё по четырём компаниям провели списание 10,2 млрд тенге активов после завершения процедуры банкротства и ликвидации компаний. По семи компаниям задолженность в 113,4 млрд тенге была реструктурирована или урегулирована.

По данным ЕНПФ, большинство дефолтов было допущено эмитентами в период с 2006 по 2010 год. В 2016 году был зафиксирован дефолт двух эмитентов на общую сумму в 4,1 млрд. тенге: АО «Имсталькон» и - SAMARCO Mineracao S.A. (Бразилия).

На начало августа ЕНПФ работает над возвратом задолженности в 40,5 млрд. тенге – менее 0,6 % от пенсионных активов – в отношении 21 эмитента, допустивших дефолт.

В отношении АО «Казахстан Кагазы», на которое приходится 12,5 млрд тенге активов, проводится реабилитационная процедура. В отношении АО «Имсталькон» с 3,4 млрд тенге проблемных активов процедура реабилитации отменена, возобновлено рассмотрение гражданского дела о банкротстве.

По 13 эмитентам, у которых сконцентрированы активы на 8,8 млрд тенге, вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу Фонда, ведется сопровождение исполнительного. Среди них: АО «Казнефтехим», АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык», АО «Mineral Resources of Central Asia», АО «Техно-Life», ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы», АО «РЭМИКС-Р», АО «Тема и Ко», АО «HOMEBROKER», ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2», АО «РОСА», АО «Астана-Недвижимость», АО «Орнек XXI», АО «Альтернативные финансы».

Ещё пять эмитентов с пенсионными активами на 15,1 млрд тенге были признаны банкротами. Это компании: АО «Трансстроймост», АО «VITA», АО «GLOTUR», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий». По одному эмитенту – SAMARCO MINERACAO SA, владеющему активами на 0,6 млрд тенге, ведется работа по досудебному урегулированию

С 2014 года по конец августа 2017 общая сумма погашенной перед ЕНПФ задолженности составила 1,67 млрд тенге. В 2014-2015 годах был возвращен 1,3 млрд тенге, в 2016 году - 194 млн. тенге, а в 2017 году - 192 млн. тенге.

По проблемным эмитентам в ЕНПФ были созданы резервы, чтобы избежать возможных потерь. Суммы задолженности, который он взыскал, признаются доходом от восстановления провизий и распределяются на счета вкладчиков фонда. Когда все методы взыскания задолженности в гражданском порядке были исчерпаны, фонд принял решение обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы для проверки деятельности проблемных эмитентов и их должностных лиц на предмет доведения компаний до неплатежеспособности.

Фонд направил заявления в органы прокуратуры и службу экономических расследований территориальных департаментов государственных доходов по 16 эмитентам. ЕНПФ будет добиваться вынесения судебных решений в отношении всех лиц, причастных к причинению ущерба пенсионным активам, не только на территории Республики Казахстан, но и за ее пределами.