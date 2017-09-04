​Казахстан призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций

МИД Казахстана также осудил проведение испытаний водородной бомбы
Казахстан категорически осуждает испытание водородной бомбы в Северной Корее и призывает страну отказаться от ядерных амбиций, сообщает в понедельник МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.
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