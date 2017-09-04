​Казахстан призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций

Казахстан категорически осуждает испытание водородной бомбы в Северной Корее и призывает страну отказаться от ядерных амбиций, сообщает в понедельник МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.

«3 сентября 2017 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о проведении испытания водородной бомбы. В этой связи Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве убеждены, что действия руководства КНДР наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения, а также создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. «Казахстан выступает за полное запрещение ядерных испытаний в мире и вновь призывает Северную Корею отказаться от ядерных амбиций и незамедлительно вернуться к многосторонним переговорам по ядерной проблеме».

Как сообщали Ведомости, 3 сентября в КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет. Речь шла об усовершенствованном ядерном заряде.