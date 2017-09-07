Мир за ночь. 6-7 сентября 2017 года

Малайзия намерена добиваться решения проблем с проживающим в Мьянме мусульманским нацменьшинством рохинджа через ООН и Организацию исламского сотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на The Star. Министр иностранных дел страны Анифа Аман подчеркнул, что Куала-Лумпур «отказался от обсуждения данного вопроса в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)». По его словам, «было проведено семь встреч, посвященных ситуации в штате Ракхайн, представители Нейпидо обещали разобраться в ситуации, но до сих пор ничего не было сделано». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал в среду страны активнее пресекать геноцид и преступления против человечности. Он представил Генассамблее доклад, посвященный реализации так называемой концепции ответственности по защите, утвержденной на саммите ООН в 2005 году. Участники форума заявили о готовности принять коллективные меры, если власти стран «явно окажутся не в состоянии защитить свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности». Уже на стадии обсуждения эта концепция вызвала критику со стороны ряда государств, в том числе России.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании, сообщают РИА Новости. Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ – закон о референдуме, принятый каталонским парламентом. Этот закон оспорит в Конституционном суде премьер Мариано Рахой, он уже запросил соответствующее заключение Государственного совета. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?». В подписанном законе говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. В среду вечером около типографии в Константи (провинция Таррагона), где власти Каталонии собираются печатать бюллетени для голосования 1 октября, появились наряды Гражданской гвардии.

В Генконсульстве России в Сан-Франциско не проводилось никаких обысков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Госдепартамент США. Его представитель заявил, что выдвинутые российскими властями обвинения являются ложными, - ровно как и информация о том, что здание дипмиссии было повреждено. Как пояснил представитель Госдепа, в консульстве необходимо было провести строительные работы, которые к настоящему моменту закончены. «На этой неделе мы привезли внешних контрактных работников, чтобы построить перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания и обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства. Госдепартамент проинформировал российское правительство о необходимости этих строительных работ до того, как они начались, и пригласил российских официальных лиц наблюдать за проводившейся работой», - сообщил представитель Госдепа. Он также добавил, что всем проживающим в квартирах в консульстве россиянам разрешено остаться до 1 октября.

На острова Карибского бассейна и юго-восточное побережье США обрушился ураган «Ирма», который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие, пишет BBC Русская служба. Ураган уже достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана «Харви», который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км в час. Сначала ураган обрушился на острова Антигуа и Барбуда, затем переместился в сторону французских Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. На острове Сен-Мартен обрушились четыре самых прочных здания, сообщил министр внутренних дел Франции. В Антигуа и Барбуда ураган привел к «абсолютному разрушению» на острове Барбуда, ущерб от стихии составил $150 млн (при годовом ВВП в $1,45 млрд), заявил премьер-министр страны. По предварительным данным, в результате урагана уже погибли три человека. Ожидается, что ураган продолжит двигаться по направлению к Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике. На острове Ки-Уэст (штат Флорида) власти США объявили обязательную эвакуацию. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

На связанных друг с другом и предположительно управляемых из России страницах в социальной сети Facebook в 2015 и 2016-м годах было размещено около 2200 объявлений, которые могли повлиять на выборы президента в США, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на отчет компании. «В апреле мы опубликовали справочный документ, который прояснял наше понимание того, как были организованы попытки злоупотребления нашей платформой. Возник вопрос: есть ли связь между влиянием России и платной рекламой на фейсбуке? Это серьезные обвинения, и мы изучили различные действия пользователей на нашей платформе, чтобы понять, что случилось», - говорится в сообщении соцсети. Компания обнаружила, что с июня 2015 года по май 2017 года было размещено порядка трех тысяч объявлений на сумму сто тысяч долларов, они были связаны с 470 фейковыми страницами или записями, нарушающими политику Facebook. В объявлениях не было конкретной информации о выборах в США или кандидатах, однако они содержали «вызывающую разногласия» информацию на социальные и политические темы.