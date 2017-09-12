19,5 млн тонн зерна планирует собрать Казахстан

В настоящий момент в Казахстане намолочено 14,7 млн тонн зерна при средней урожайности 12,6 центнеров с гектара, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. В целом, по его словам, в текущую уборочную кампанию по стране планируется собрать 19,5 млн тонн зерна.

«Для повышения качества зерна в текущем году были приняты необходимые меры по поддержке семеноводства и применения минеральных удобрений. И мы видим результаты. Так, доля зерна третьего класса составляет 76%, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 44%. С клейковиной 25 и выше – 47%, в прошлом году это значение составляло всего 9%. В целом, валовой сбор зерна в бункерном весе прогнозируется более 19,5 млн тонн. А по основным трем зерносеющим регионам планируется собрать порядка 15 млн тонн. Указанные объемы, с учетом ожидаемого качества позволят довести экспортный потенциал зерна до 8 млн тонн», - сообщил Айтуганов.

По его информации, на сегодняшний день убрано 11,6 млн га, намолочено при средней урожайности 12,6 центнеров с гектара – 14,7 млн тонн зерна.

«Уборка превышает прошлогодний уровень на 2,4 млн га или на 16%», - отметил вице-министр.

В целом по республике убрано 76,6% площадей зерновых культур. В основных зерносеющих регионах убрано: в Акмолинской области 3,5 млн тонн, Северо-Казахстанской – 3,3 млн и Костанайской - 3,8 млн тонн зерна. В Южно-Казахстанской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях завершена уборка колосовых зерновых культур, собрано 1 млн 400 тысяч тонн зерна, что на 3,5% больше уровня прошлого года. Завершается уборка ячменя.