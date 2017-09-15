Совместный координационный центр стран-гарантов будет создан в зонах деэскалации в Сирии

Совместный ирано-российско-турецкий координационный центр будет создан в зонах деэскалации в Сирии, говорится в тексте совместного заявления, которое приняли страны-гаранты по итогам шестого раунда переговоров по Сирии в Астане. Текст заявления зачитал в пятницу в ходе пленарного заседания министр иностранных дел Кайрат Абрахманов.

Как говорится в документе, Исламская республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика, как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, подтверждают приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, руководствуясь положениями резолюции Совета безопасности ООН №2254. Они приветствуют существенное снижение уровня насилия на земле и в Сирии, в результате принятых мер по поддержанию и укреплению режима прекращения боевых действий. Страны-гаранты выражают удовлетворение ходом реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской арабской Республике от 4 мая 2017 года, а также объявляют о создании зон деэскалации «в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях в соседних провинциях, в частности, Латакия, Хама, и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии».

«На основе инициативы Российской Федерации, как гаранта Астанинского процесса, с целью обеспечить соблюдение режима прекращения огня, территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и продолжать борьбу с терроризмом», - зачитал документ Абдрахманов.

Кроме того, стороны снова отмечают, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой первоначально составит шесть месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов.

«Отмечают, что ни при каких обстоятельствах, создание упомянутых зон деэскалации не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республике. Развернутые силы контроля деэскалации трех стран-гарантов на основе карт, согласованных в Анкаре 8 сентября 2017 года, и в соответствии с разработанными совместной рабочей группой по деэскалации мандатом на развертывание сил контроля деэскалации на временной основе в полосе безопасности в зоне деэскалации и провинции Идлиб и в определенных частях соседних провинций, в частности, в Латакия, Хама и Алеппо. В целях предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами. В частности, в правительстве Сириской Арабской Республике и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму», - сообщил глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Также они создают «совместный Ирано-Российско-Турецкий координационный центр для согласования действий сил контроля деэскалации в зонах деэскалации».

Страны гаранты отмечают прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидацией ИГИЛ, «Джабхат ан-Нурсы», и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ.

«В результате начала функционирования вышеупомянутых зон деэскалации и подтверждают решимость принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ними как внутри, так и за пределами зон деэскалации», - подчеркнул он.

Стороны считают необходимым принять конфликтующими сторонами мер по укреплению доверия, включая освобождение задержанных, заложников, передачу тел погибших и поиск пропавших без вести, для создания лучших условий для политического процесса и устойчивого прекращения огня. А также подчеркивают необходимость использовать зоны деэскалации для быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа и ссылаются в этой связи на соответствующие положения меморандума от 4 мая 2017 года.

Россия, Турция и Иран призывают наблюдателей Астанинского процесса и другие заинтересованных членом международного сообщества оказать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в Сирии. В том числе, через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление объектов жизнеобеспечения, социальной и экономической инфраструктуры.

«Обращаются к конфликтующим сторонам, представителям сирийской оппозиции и гражданского общества с настоятельным призывом воспользоваться формирующимися благоприятными условиями для придания импульса межсирийскому диалогу и продвижения политического процесса под эгидой ООН в Женеве, также других инициатив. Подтверждают намерение продолжить работу по реализации положений меморандума от 4 мая 2017 года и других ранее принятых в рамках Астанинского процесса решений», - заключил Абдрахманов.

Напомним, шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта проходит в Астане 14-15 сентября.