Госорганы не знают, чем занимаются подобные центры
Необходимо ужесточить ответственность за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур – депутат
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

На сегодняшний день в Казахстане действует около тысячи учебных заведений, которые обучают религии порядка 30-ти тысяч школьников в год. Однако уполномоченные органы не владеют информацией об их деятельности. В этой связи, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности палаты Маулен Ашимбаев, вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур необходимо урегулировать законодательно.

«Сегодня вызывает много вопросов деятельность организаций, занимающихся религиозным образованием детей. В стране функционирует около одной тысячи учебных заведений, которые ежегодно обучают религии порядка 30 тысяч наших детей. При этом они именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами, курсами. В большинстве случаев, мы эту информацию постарались проверить, уполномоченные органы не владеют информацией об их деятельности», - заявил Ашимбаев.

По данным генеральной прокуратуры, сообщил он, среди этих учреждений есть «достаточно сомнительные центры». Таким образом, происходит вовлечение детей в религию.

«Опасность данной ситуации в том, что дети в этих заведениях могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений. Следует, на наш взгляд, рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур», - подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что важной задачей является совершенствование правовой базы для регулирования общественных отношений в религиозной сфере. В конце текущего года правительство планирует внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.
«Нам предстоит всестороннее обсуждение законопроекта в мажилисе с представителями религиозных организаций, НПО и экспертов. В результате общих усилий мы подготовим качественный закон, который будет работать на стабильность в религиозной сфере», - выразил уверенность Ашимбаев.

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